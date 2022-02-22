Народный фронт начал оказывать гуманитарную помощь жителям ЛНР

"На первом этапе мы сконцентрируемся на оказании жителям гуманитарной помощи. Направляем в республику продуктовые наборы, которые будут переданы через местные власти пожилым людям, которым сейчас требуется поддержка. Затем соберём списки оставшихся в республике инвалидов, остро нуждающихся в уходе из-за того, что большая часть соцработников сейчас в России вместе с вынужденными переселенцами, и будем подключаться к работе с ними. Таких людей может быть, по предварительной оценке, до четырёх тысяч", — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.