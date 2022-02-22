Народный фронт начал оказывать гуманитарную помощь жителям ЛНР
Команда направляет в республику продуктовые наборы и формирует списки инвалидов, которые не смогли эвакуироваться в Россию и остро нуждаются в уходе.
Команда Народного фронта в рамках акции #МыВместе выехала в Луганск для организации гуманитарной помощи жителям ЛНР. Открыть представительства движения было решено немедленно после подписания указа президента России Владимира Путина о признании республик Донбасса.
"На первом этапе мы сконцентрируемся на оказании жителям гуманитарной помощи. Направляем в республику продуктовые наборы, которые будут переданы через местные власти пожилым людям, которым сейчас требуется поддержка. Затем соберём списки оставшихся в республике инвалидов, остро нуждающихся в уходе из-за того, что большая часть соцработников сейчас в России вместе с вынужденными переселенцами, и будем подключаться к работе с ними. Таких людей может быть, по предварительной оценке, до четырёх тысяч", — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Напомним, в понедельник состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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