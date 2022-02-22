Медведев предрёк Европе цену на газ в €2000 за тысячу кубов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Российский политик иронично поприветствовал европейцев в "новом мире", где стоимость голубого топлива взлетит до 2 тысяч евро.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал Медведев на своей странице в "Твиттере".