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22 февраля, 13:31

Медведев предрёк Европе цену на газ в €2000 за тысячу кубов

Он иронично поприветствовал европейцев в новом мире, где взлетит стоимость голубого топлива.

<p>Дмитрий Медведев. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/59463/photos/57235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin.ru

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Российский политик иронично поприветствовал европейцев в "новом мире", где стоимость голубого топлива взлетит до 2 тысяч евро.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал Медведев на своей странице в "Твиттере".

Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин выслушал мнения членов совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Сегодня депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР. Вскоре после этого Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена, поскольку она "не может продолжаться с учётом действий России". Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.

Виктория Чудакова

Комментарий

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Катя Киреевасегодня в 14:56

Если они введут санкции на СП-2, то сделают хуже только себе

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