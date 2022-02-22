Кехман рассказал о состоянии госпитализированной Дорониной
По его словам, артистка сейчас проходит лечение в Центральной клинической больнице.
Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал о состоянии здоровья 88-летней актрисы Татьяны Дорониной.
"У неё был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить её под медицинским наблюдением ещё на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", — сообщил Кехман в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице и с ней "всё нормально".
Напомним, актриса Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом. По данным Mash, у артистки поражены лёгкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике.
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