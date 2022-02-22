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22 февраля, 13:44

Кехман рассказал о состоянии госпитализированной Дорониной

По его словам, артистка сейчас проходит лечение в Центральной клинической больнице.

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал о состоянии здоровья 88-летней актрисы Татьяны Дорониной.

"У неё был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить её под медицинским наблюдением ещё на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", — сообщил Кехман в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице и с ней "всё нормально".

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Напомним, актриса Татьяна Доронина попала в больницу с коронавирусом. По данным Mash, у артистки поражены лёгкие — на 20% справа и на 16% слева. Однако врачи говорят о положительной динамике.

Обложка © kino-teatr.ru

Оксана Попова

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