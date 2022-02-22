Кехман рассказал о состоянии госпитализированной Дорониной

"У неё был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить её под медицинским наблюдением ещё на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", — сообщил Кехман в беседе с "Вечерней Москвой".