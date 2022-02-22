Сборная России по художественной гимнастике не поедет на киевский этап Гран-при
Российская спортсменка Дина Аверина. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Соревнования должны пройти 14–15 марта в столице Украины, однако теперь выступления российских спортсменов на них ждать не стоит.
Российская сборная по художественной гимнастике не поедет на Украину для участия в киевском этапе Гран-при, который должен пройти в середине марта, из-за сложившейся политической обстановки. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.