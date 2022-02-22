НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 13:43

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на киевский этап Гран-при

Соревнования должны пройти 14–15 марта в столице Украины, однако теперь выступления российских спортсменов на них ждать не стоит.

<p>Российская спортсменка Дина Аверина. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Российская спортсменка Дина Аверина. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Российская сборная по художественной гимнастике не поедет на Украину для участия в киевском этапе Гран-при, который должен пройти в середине марта, из-за сложившейся политической обстановки. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины

Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.

Роман Имполитов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1