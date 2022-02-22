Сборная России по художественной гимнастике не поедет на киевский этап Гран-при

Соревнования должны пройти 14–15 марта в столице Украины, однако теперь выступления российских спортсменов на них ждать не стоит.

Российская сборная по художественной гимнастике не поедет на Украину для участия в киевском этапе Гран-при, который должен пройти в середине марта, из-за сложившейся политической обстановки. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.