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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 13:43
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Сборная России по художественной гимнастике не поедет на киевский этап Гран-при

Российская спортсменка Дина Аверина. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Российская спортсменка Дина Аверина. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Соревнования должны пройти 14–15 марта в столице Украины, однако теперь выступления российских спортсменов на них ждать не стоит.

Российская сборная по художественной гимнастике не поедет на Украину для участия в киевском этапе Гран-при, который должен пройти в середине марта, из-за сложившейся политической обстановки. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.

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Роман Имполитов
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