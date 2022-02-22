Сборная России по художественной гимнастике не поедет на киевский этап Гран-при

Российская сборная по художественной гимнастике не поедет на Украину для участия в киевском этапе Гран-при, который должен пройти в середине марта, из-за сложившейся политической обстановки. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".