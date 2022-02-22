Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры

Глава британского кабмина при этом назвал решения Москвы по ДНР и ЛНР "вторжением на территорию суверенного государства".

Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон уверен, что Россия не достойна проводить крупные спортивные мероприятия после того, как признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).