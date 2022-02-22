Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры
Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson
Глава британского кабмина при этом назвал решения Москвы по ДНР и ЛНР "вторжением на территорию суверенного государства".
Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон уверен, что Россия не достойна проводить крупные спортивные мероприятия после того, как признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
"Вызывает недоумение тот факт, что основные международные футбольные турниры могут проходить в России после вторжения на территорию суверенного государства", — заявил Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.