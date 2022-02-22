Больше сотни петербургских пар поженятся 22.02.2022

Зеркальную дату — 22.02.2022 — для создания семьи выбрали 139 пар петербургских молодожёнов, сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на данные городского Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Почти 100 заявлений от новобрачных пришлись на дворцы бракосочетаний. Самые популярные из них — Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания № 2 на Фурштатской.

А вот нумеролог Вячеслав Класин считает, что свадьбу, назначенную на 22.02.2022, нужно отменить. Россияне любят красивые комбинации цифр, но последняя зеркальная дата XXI века — 22 февраля 2022 года — не лучший выбор. Хотя бы потому, что она "пустая", считает эксперт.