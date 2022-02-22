"Попрыгает туда-сюда": Экономист Межевич спрогнозировал дальнейшие изменения курса доллара

Доллар преодолел отметку в 79 рублей после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Это максимальное значение начиная с 27 января. Но ничего страшного в этом нет, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" экономист Николай Межевич.

"Ничего существенного произойти не должно. Он попрыгает туда-сюда и вернётся к тем значениям, которые были в декабре, плюс-минус 2–3 рубля. Корректировка будет иметь место, но я не думаю, что эта корректировка является критичной", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что критичной была ситуация с дефолтом, когда соотношение рубля и доллара за одну ночь изменилось в четыре раза. "Вот это была проблема", — отметил он. А сейчас ситуация рядовая, и Центробанк вполне с ней способен справиться. Для стабилизации курса регулятор может повысить процентную ставку или попросить выйти на валютный рынок крупных экспортёров.