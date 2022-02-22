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22 февраля, 14:04

"Попрыгает туда-сюда": Экономист Межевич спрогнозировал дальнейшие изменения курса доллара

По его словам, ничего существенного произойти не должно. Ситуация находится под контролем ЦБ.

Доллар преодолел отметку в 79 рублей после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Это максимальное значение начиная с 27 января. Но ничего страшного в этом нет, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" экономист Николай Межевич.

"Ничего существенного произойти не должно. Он попрыгает туда-сюда и вернётся к тем значениям, которые были в декабре, плюс-минус 2–3 рубля. Корректировка будет иметь место, но я не думаю, что эта корректировка является критичной", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что критичной была ситуация с дефолтом, когда соотношение рубля и доллара за одну ночь изменилось в четыре раза. "Вот это была проблема", — отметил он. А сейчас ситуация рядовая, и Центробанк вполне с ней способен справиться. Для стабилизации курса регулятор может повысить процентную ставку или попросить выйти на валютный рынок крупных экспортёров.

Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 21 копейку и составил 79,99 рубля.

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Обложка © Pixabay

Татьяна Миссуми

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