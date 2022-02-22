Захарова: США в ситуации с "Северным потоком – 2" связывают экономику с политикой

Дипломат отметила, что энергетическое взаимодействие России с Европой не даёт покоя Америке. При этом, по её словам, Штатам не нужна ни реальность, ни тема экологии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в ситуации с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" пытаются непосредственно связать политику с экономикой.

"Энергетическое наше взаимодействие с Европой не даёт покоя США. Это комплексная история с Украиной, и руководство Украиной в ручном режиме из Вашингтона сопряжено со многими причинами — это и геополитика и так далее", — сказала дипломат в эфире телеканала "Дождь"*.

Захарова отметила, что Америке не нужна ни реальность, ни тема экологии. По её словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы "непосредственно увязать политику и энергетический сектор".