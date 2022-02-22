Захарова: США в ситуации с "Северным потоком – 2" связывают экономику с политикой
Дипломат отметила, что энергетическое взаимодействие России с Европой не даёт покоя Америке. При этом, по её словам, Штатам не нужна ни реальность, ни тема экологии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США в ситуации с приостановкой сертификации газопровода "Северный поток – 2" пытаются непосредственно связать политику с экономикой.
"Энергетическое наше взаимодействие с Европой не даёт покоя США. Это комплексная история с Украиной, и руководство Украиной в ручном режиме из Вашингтона сопряжено со многими причинами — это и геополитика и так далее", — сказала дипломат в эфире телеканала "Дождь"*.
Захарова отметила, что Америке не нужна ни реальность, ни тема экологии. По её словам, Штаты заинтересованы в том, чтобы "непосредственно увязать политику и энергетический сектор".
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях. В свою очередь, Германия объявила о приостановке сертификации "Северного потока – 2". Белый дом поддержал это решение.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
Обложка © Shutterstock