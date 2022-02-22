Лукашенко обратился к Украине с призывом жить в мире

Он предложил украинскому народу и руководству выбрать этот путь на торжественном собрании, посвящённом Дню защитников Отечества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Украины и её народу с призывом жить в мире и согласии, его слова приводит БелТА.

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь — путь миролюбия и согласия", — заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню защитников Отечества и Вооружённых сил Белоруссии.

