Лукашенко обратился к Украине с призывом жить в мире
Он предложил украинскому народу и руководству выбрать этот путь на торжественном собрании, посвящённом Дню защитников Отечества.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Украины и её народу с призывом жить в мире и согласии, его слова приводит БелТА.
"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь — путь миролюбия и согласия", — заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню защитников Отечества и Вооружённых сил Белоруссии.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель