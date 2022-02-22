ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 15:22
8213

Лукашенко обратился к Украине с призывом жить в мире

Он предложил украинскому народу и руководству выбрать этот путь на торжественном собрании, посвящённом Дню защитников Отечества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству Украины и её народу с призывом жить в мире и согласии, его слова приводит БелТА.

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь — путь миролюбия и согласия", — заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню защитников Отечества и Вооружённых сил Белоруссии.

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.

Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины
Верховная рада заявила, что Донбасс остаётся неотъемлемой частью Украины
BannerImage

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Виктория Чудакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar