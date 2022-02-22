Дмитрий Гоблин Пучков предрёк ЕС проблемы из-за попыток задушить Россию санкциями
Дмитрий Пучков. Фото © ТАСС / Шамуков Руслан
По мнению журналиста, Москва сможет перенести давление со стороны Запада, укрепив отношения с Китаем.
После того как на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса Запад введёт в отношении России новый пакет санкций, возникнут некоторые трудности, но это неизбежный процесс, считает публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.
"Трудности возникнут неизбежно. Куда деваться?" — рассказал журналист в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом Пучков уверен, что задушить Россию санкциями у Запада не получится, поскольку такие действия только подталкивают РФ к крепкой дружбе с Китаем. По мнению публициста, больше всего в сложившейся ситуации пострадает Евросоюз, которому США будут мешать строить отношения с Россией.
Вопрос новых антироссийских санкций встал особо остро после того, как 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. На следующий день Госдума и Совфед РФ ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. На фоне всех этих событий ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики, а президент США Джо Байден подписал первый указ о новых рестрикциях.