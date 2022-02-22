Дмитрий Гоблин Пучков предрёк ЕС проблемы из-за попыток задушить Россию санкциями

После того как на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса Запад введёт в отношении России новый пакет санкций, возникнут некоторые трудности, но это неизбежный процесс, считает публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

При этом Пучков уверен, что задушить Россию санкциями у Запада не получится, поскольку такие действия только подталкивают РФ к крепкой дружбе с Китаем. По мнению публициста, больше всего в сложившейся ситуации пострадает Евросоюз, которому США будут мешать строить отношения с Россией.