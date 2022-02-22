Иностранцы получили возможность оформлять на "Госуслугах" QR-коды по тесту на антитела

Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии иммунитета к коронавирусу. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Иностранные граждане при наличии иммунного ответа к возбудителю CoViD-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведённых на территории РФ, вправе оформить справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю CoViD-19", — говорится в постановлении.