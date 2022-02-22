Иностранцы получили возможность оформлять на "Госуслугах" QR-коды по тесту на антитела
Для этого нужно указать ФИО, пол, номер документа, удостоверяющего личность, дату рождения и адрес электронной почты.
Иностранцы смогут получить в России справку с QR-кодом о наличии иммунитета к коронавирусу. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Иностранные граждане при наличии иммунного ответа к возбудителю CoViD-19, выявленного по результатам лабораторных исследований, проведённых на территории РФ, вправе оформить справку о наличии иммунного ответа (антител) к возбудителю CoViD-19", — говорится в постановлении.
Согласно приказу, оформить справку граждане смогут через "Госуслуги". Для оформления сертификата иностранцам необходимо указать ФИО, пол, номер документа, удостоверяющего личность, дату рождения и адрес электронной почты.
Ранее Лайф писал о том, что 21 февраля у российских граждан появилась возможность получить ковид-сертификат, предоставив положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом в Минцифры уточнили, что получить QR-коды по анализу на антитела можно только на "Госуслугах". В ведомстве пояснили, что МФЦ и региональные порталы не имеют доступа к реестру Роспотребнадзора, где хранятся данные об анализах.
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