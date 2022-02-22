Пожилой москвичке обещали перевести "выплату за ковид" и украли все её сбережения с карты

В Москве мошенники облапошили несчастную бабулю, переболевшую коронавирусом. Они пообещали ей денежную компенсацию, однако получилось наоборот — это ей пришлось заплатить аферистам. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Началось всё со звонка незнакомой девушки, которая представилась пенсионерке "сотрудницей ФСО". 82-летняя Валентина Васильевна не заподозрила ничего неладного и не стала задавать никаких вопросов. Мошенница поняла, что ей "повезло" с такой доверчивой жертвой, и продолжила разводить бабулю. По её словам, после выздоровления от коронавируса пенсионерке положена выплата от государства в размере 8 тысяч рублей. Однако для её получения необходимы все данные с банковской карты, которые доверчивая москвичка с радостью продиктовала.

В итоге несчастная лишилась 64 тысяч рублей, которые списались несколькими транзакциями. Когда бабушка всё же заметила неладное, она обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Теперь правоохранители ищут мошенников.