"Спартак" обменял в "Крылья Советов" Гапонова на Чернова

"Спартак" и "Крылья Советов" договорились о переходе Никиты Чернова в московский клуб, сообщается на сайте красно-белых. Уже сегодня Чернов будет заявлен для участия во второй части сезона и в ближайшее время присоединится к команде.

Чернов выступал за ЦСКА, "Енисей", "Урал", а с 2019-го играл за "Крылья". В феврале 26-летний центральный защитник подписал контракт с красно-белыми до конца 2026 года. Предполагалось, что он продолжит выступать за самарскую команду до лета, но по решению клубов трансфер состоялся уже сейчас.

В обмен на Чернова "Спартак" передал "Крыльям Советов" в аренду с правом последующего выкупа 24-летнего защитника Илью Гапонова. С 2018 года он провёл 59 матчей за "Спартак-2" и 23 матча за основу красно-белых.

"Приветствуем Никиту в "Спартаке" и желаем Илье удачно проявить себя в новой команде!" — говорится на официальном сайте московского клуба.