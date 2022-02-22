Пушилин призвал не забегать вперёд в вопросе определения границ ДНР и ЛНР
По словам главы республики, с этим вопросом Россия и Донбасс определятся позже, поскольку он оказался сложнее.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал не забегать вперёд в вопросе о границах ДНР и ЛНР. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что признание независимости государства подразумевает собой признание и его основополагающих документов, и в первую очередь конституции. В ней же прописано, что территория народных республик определена границами Донецкой и Луганской областей.
"Но этот вопрос сложнее в нашей ситуации, и я бы просто не забегал вперёд, ещё раз повторю это", — сказал Пушилин.
Отметим, что в Кремле ранее заявили, что Донецкая и Луганская народные республики будут признаны Москвой "в тех границах, в которых они себя провозглашали".
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Вскоре после этого Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена, поскольку она "не может продолжаться с учётом действий России". Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.
Фото © denis-pushilin.ru