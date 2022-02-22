Пушилин призвал не забегать вперёд в вопросе определения границ ДНР и ЛНР

По словам главы республики, с этим вопросом Россия и Донбасс определятся позже, поскольку он оказался сложнее.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал не забегать вперёд в вопросе о границах ДНР и ЛНР. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что признание независимости государства подразумевает собой признание и его основополагающих документов, и в первую очередь конституции. В ней же прописано, что территория народных республик определена границами Донецкой и Луганской областей.

"Но этот вопрос сложнее в нашей ситуации, и я бы просто не забегал вперёд, ещё раз повторю это", — сказал Пушилин.