Вице-премьер Польши Качиньский предложил ввести санкции лично против Путина
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Европейский политик также напомнил об ограничениях в сфере финансов с помощью отключения от системы расчётов.
Заместитель главы польского правительства по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что санкции в отношении России должны затрагивать в том числе и самого президента страны Владимира Путина.
Выступая во вторник, 22 февраля, на пресс-конференции, Качиньский перечислил, какие ограничения, по его мнению, должны быть введены против Москвы из-за её решения по республикам Донбасса.
"Это и санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчётов. Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина", — заявил Качиньский.
Напомним, что вопрос новых антироссийских санкций встал особо остро после того, как 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. На следующий день Госдума и Совфед РФ ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. На фоне всех этих событий ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики, а президент США Джо Байден подписал первый указ о новых рестрикциях.