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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 14:16

Вице-премьер Польши Качиньский предложил ввести санкции лично против Путина

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Европейский политик также напомнил об ограничениях в сфере финансов с помощью отключения от системы расчётов.

Заместитель главы польского правительства по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что санкции в отношении России должны затрагивать в том числе и самого президента страны Владимира Путина.

Выступая во вторник, 22 февраля, на пресс-конференции, Качиньский перечислил, какие ограничения, по его мнению, должны быть введены против Москвы из-за её решения по республикам Донбасса.

"Это и санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчётов. Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина", — заявил Качиньский.

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Напомним, что вопрос новых антироссийских санкций встал особо остро после того, как 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. На следующий день Госдума и Совфед РФ ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. На фоне всех этих событий ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики, а президент США Джо Байден подписал первый указ о новых рестрикциях.

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Роман Имполитов
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