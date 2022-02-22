Вице-премьер Польши Качиньский предложил ввести санкции лично против Путина

Европейский политик также напомнил об ограничениях в сфере финансов с помощью отключения от системы расчётов.

Заместитель главы польского правительства по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил, что санкции в отношении России должны затрагивать в том числе и самого президента страны Владимира Путина.

Выступая во вторник, 22 февраля, на пресс-конференции, Качиньский перечислил, какие ограничения, по его мнению, должны быть введены против Москвы из-за её решения по республикам Донбасса.