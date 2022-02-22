Министр спорта Польши призвал перенести из России стыковой матч за выход на ЧМ-2022

В РФС надеются, что ФИФА не станет ничего менять и встреча сборных состоится на московском стадионе "Динамо".

Министр спорта Польши Камиль Бортничук решил добиться проведения стыкового матча за выход на чемпионат мира 2022 года против сборной России, намеченный на 24 февраля, на нейтральном поле. Он считает, что Москву нужно лишить этой привилегии из-за признания ДНР и ЛНР.

"Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это моё личное мнение", — сказал он в эфире Польского радио.

В Российском футбольном союзе не верят, что ФИФА пойдёт на поводу у Польши, которая призывает перенести ближайший матч с Россией из Москвы на территорию другого государства. Член исполкома РФС Михаил Гершкович напомнил, что ФИФА осталась довольна проведённым в 2018 году чемпионатом мира в России. Поэтому подготовка к матчу с поляками в Москве продолжается полным ходом.

"Уверен, что ФИФА не перенесёт игру. Это очень мощная организация, она даже внимания не обратит на эти просьбы. Польский футбольный союз ищет шансы, чтобы нарушить регламент и помочь себе, так как в России им будет играть тяжелее, чем на нейтральном поле", — пояснил он РИА "Новости".