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22 февраля, 14:51

Житель Смоленска получил 1,5 года условно за фото Гитлера на сайте "Банка памяти"

По версии следствия, 47-летний мужчина исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси.

Жителя Смоленска признали виновным в реабилитации нацизма. За публикацию фотографии Гитлера на сайте проекта "Банк памяти" его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Тем самым он исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 47-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы 1,5 года условно с испытательным сроком два года.

На жителя Чукотки завели дело за публикацию в открытом чате фото Гитлера

На жителя Чукотки завели дело за публикацию в открытом чате фото Гитлера

Ранее житель Приморья был признан виновным в размещении фото нациста на сайте "Бессмертного полка". Ему назначили наказание в виде десяти месяцев общественных работ. 15% его заработной платы будут удерживать в пользу государства.

Фото © Pixabay

Николь Вербер

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