Житель Смоленска получил 1,5 года условно за фото Гитлера на сайте "Банка памяти"
По версии следствия, 47-летний мужчина исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси.
Жителя Смоленска признали виновным в реабилитации нацизма. За публикацию фотографии Гитлера на сайте проекта "Банк памяти" его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Тем самым он исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", — говорится в сообщении.
Как уточняется, 47-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы 1,5 года условно с испытательным сроком два года.
Ранее житель Приморья был признан виновным в размещении фото нациста на сайте "Бессмертного полка". Ему назначили наказание в виде десяти месяцев общественных работ. 15% его заработной платы будут удерживать в пользу государства.
Лента новостей
Фото © Pixabay