Житель Смоленска получил 1,5 года условно за фото Гитлера на сайте "Банка памяти"

Жителя Смоленска признали виновным в реабилитации нацизма. За публикацию фотографии Гитлера на сайте проекта "Банк памяти" его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Тем самым он исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 47-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы 1,5 года условно с испытательным сроком два года.