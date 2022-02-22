В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела ВСУ

Вооружённые формирования Незалежной открыли огонь из миномёта 82 мм, выпустив шесть мин, из СПГ-9 — три выстрела.

"В 15:15 мск с направления населённого пункта Новотошковское вооружённые формирования Украины открыли огонь из миномета 82 мм, выпустив шесть мин, из СПГ-9 — три выстрела, стрелкового оружия в направлении населённого пункта Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР.