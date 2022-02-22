В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела ВСУ
Вооружённые формирования Незалежной открыли огонь из миномёта 82 мм, выпустив шесть мин, из СПГ-9 — три выстрела.
Военнослужащий милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в ходе обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ), сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"В 15:15 мск с направления населённого пункта Новотошковское вооружённые формирования Украины открыли огонь из миномета 82 мм, выпустив шесть мин, из СПГ-9 — три выстрела, стрелкового оружия в направлении населённого пункта Желобок, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о признании республик Донбасса.
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