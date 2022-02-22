Фермер из Красноярского края раскрыл секреты и прелести разведения редких кудрявых свиней

Фермер Дмитрий Куцко рассказал о свиньях породы мангалица. Видео © LIFE

В Красноярском крае фермер Дмитрий Куцко разводит необычных свиней венгерской породы мангалица. Животные с головы до ног покрыты кудряшками. Владелец рассказал Лайфу, как впервые познакомился с шерстяными хрюшками и чем они отличаются от своих сородичей помимо причёски.

"Я первый раз в соседней деревне увидел таких замечательных поросят. Настолько они меня заинтриговали, что уже в конце декабря 2014 года я купил свиноматку и хрячка. Потом в 15-м году я вышел на поставщиков, которые возили этих свиней из Венгрии. Договорился с ними, выиграл грант на полтора миллиона и почти на миллион закупил этих замечательных хрюшек", — поделился Дмитрий.

Он объяснил, что эта порода была выведена искусственно, поэтому свиньи имеют ряд недостатков. У них небольшое потомство, и растут детёныши гораздо медленнее других поросят. Однако всё это компенсируется их плюсами. Свиньи этой породы неприхотливы и очень выносливы. В отличие от своих сородичей, они любят есть сено. Оно может составлять до 50% их рациона. Кроме того, этим поросятам не страшны 40-градусные морозы. Куцко рассказал, что непревзойдённой эту породу делает их вкусное мясо. По его словам, сало венгерских свиней буквально тает во рту. Фермер также признался, что с каждым годом он находит у этих хрюшек всё больше и больше плюсов.