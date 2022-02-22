Девятилетний мальчик погиб на глазах у сестры при взрыве колеса от фуры под Красноярском

В Красноярском крае школьник трагически погиб в результате взрыва колеса грузового автомобиля на глазах у 11-летней сестры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошёл днём 22 февраля в посёлке Суломай Эвенкийского района. Водитель грузовика "Урал" бортировал колесо автомобиля и оставил включённым компрессор для накачки шин. В то же время мимо авто проходил 9-летний мальчик с 11-летней сестрой. По роковой случайности именно в этот момент колесо взорвалось, а его ошмётки с огромной силой отлетели в ребёнка. От удара тот погиб на месте, девочка не пострадала.

"Прокуратура края организовала проверку по факту гибели малолетнего ребёнка. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям водителя автомобиля на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта", — говорится в сообщении ведомства.