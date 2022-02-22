МИД Британии заявил о планах ввести санкции против депутатов Госдумы и членов Совфеда
Это будет касаться всех парламентариев, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР.
В МИД Великобритании рассказали о планах ввести санкции против депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации России, отдавших голоса за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
"Великобритания также наложит санкции на тех членов российской Госдумы и СФ, которые проголосовали за признание независимости Донецка и Луганска", — говорится в заявлении.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.
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