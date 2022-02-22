МИД Британии заявил о планах ввести санкции против депутатов Госдумы и членов Совфеда

Это будет касаться всех парламентариев, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР.

В МИД Великобритании рассказали о планах ввести санкции против депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации России, отдавших голоса за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).