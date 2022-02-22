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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 15:15
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В Кремле с сожалением относятся к заявлениям Германии по "Северному потоку – 2"

Российская сторона считает, что этот проект не имеет и не должен иметь никакого отношения к политике, и надеется, что ограничения будут временными.

Москва рассчитывает, что решение Берлина о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" из-за признания независимости ЛНР и ДНР носит временный характер. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что такие проекты тормозятся, будем надеяться, временно, в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российская сторона относится к заявлениям ФРГ по "Северному потоку – 2" с сожалением и считает, что этот проект не имеет и не должен иметь никакого отношения к политике.

"Это сугубо экономический, коммерческий проект, который просто помимо взаимной выгоды ещё призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе, и в нём заинтересованы как поставщики, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия и остальные европейские страны", — подчеркнул Песков.

Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"
Шольц заявил о приостановке сертификации "Северного потока – 2"

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин выслушал мнения членов совета о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. Сегодня депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР. Вскоре после этого Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена, поскольку она "не может продолжаться с учётом действий России". Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.

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Обложка © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Марина Калегина
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