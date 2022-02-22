В Кремле с сожалением относятся к заявлениям Германии по "Северному потоку – 2"

Российская сторона считает, что этот проект не имеет и не должен иметь никакого отношения к политике, и надеется, что ограничения будут временными.

Москва рассчитывает, что решение Берлина о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2" из-за признания независимости ЛНР и ДНР носит временный характер. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что такие проекты тормозятся, будем надеяться, временно, в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российская сторона относится к заявлениям ФРГ по "Северному потоку – 2" с сожалением и считает, что этот проект не имеет и не должен иметь никакого отношения к политике.