В Верховную раду внесли сразу два проекта о разрыве дипотношений с Россией
Ещё в одном содержится призыв объявить военное положение в Донецкой и Луганской областях, остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с Белоруссией и РФ.
Депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что его проект о разрыве дипломатических отношений с Россией зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией. Сегодня срочно подал в Верховную раду соответствующее постановление", — написал Гончаренко.
По словам депутата, это решение должно быть принято на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Второй проект с предложением полностью разорвать отношения с РФ в парламент внесла также депутат от националистического объединения "Свобода" Оксана Савчук. Он её имени зарегистрирован ещё один документ, который также предусматривает обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объявить военное положение в Донецкой и Луганской областях, остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с Белоруссией и РФ.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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