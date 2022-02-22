В Верховную раду внесли сразу два проекта о разрыве дипотношений с Россией

Депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что его проект о разрыве дипломатических отношений с Россией зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам депутата, это решение должно быть принято на фоне признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Второй проект с предложением полностью разорвать отношения с РФ в парламент внесла также депутат от националистического объединения "Свобода" Оксана Савчук. Он её имени зарегистрирован ещё один документ, который также предусматривает обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой объявить военное положение в Донецкой и Луганской областях, остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с Белоруссией и РФ.