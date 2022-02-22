Песков: Разногласия по украинскому вопросу не мешают выстраиванию отношений России и Турции

В Кремле отметили, что у Москвы и Анкары есть "проблемная часть двусторонних отношений", а есть области, где стороны "достигли изрядных успехов".

Разногласия России и Турции по украинскому вопросу и Крыму не мешают выстраивать отношения двух стран. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о признании Россией ЛНР и ДНР и предположил, отразятся ли они на планах визита Владимира Путина в Анкару или Стамбул.

"Пока никакой взаимосвязи мы не видим. Никто пока не увязывал два этих обстоятельства. Вы знаете, что у нас с турками разногласия есть и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения", — рассуждает представитель Кремля.