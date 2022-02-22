Песков: Разногласия по украинскому вопросу не мешают выстраиванию отношений России и Турции
В Кремле отметили, что у Москвы и Анкары есть "проблемная часть двусторонних отношений", а есть области, где стороны "достигли изрядных успехов".
Разногласия России и Турции по украинскому вопросу и Крыму не мешают выстраивать отношения двух стран. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о признании Россией ЛНР и ДНР и предположил, отразятся ли они на планах визита Владимира Путина в Анкару или Стамбул.
"Пока никакой взаимосвязи мы не видим. Никто пока не увязывал два этих обстоятельства. Вы знаете, что у нас с турками разногласия есть и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения", — рассуждает представитель Кремля.
Песков добавил, что у России и Турции есть "проблемная часть двусторонних отношений", а есть области, где стороны "достигли изрядных успехов".
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. А 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. В тот же день Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Турецкий лидер Эрдоган назвал это решение неприемлемым. По его мнение, решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик противоречит Минским соглашениям, а также нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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