Лукашенко призвал украинское руководство отмахнуться от заокеанских хозяев
Александр Лукашенко. Фото © БелТА
Он напомнил соседней стране, что, как только руководство Киева станет неугодным западным коллегам, они выбросят Незалежную на помойку истории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Украины отмахнуться от заокеанских хозяев, которые не принесут счастья украинскому народу, передаёт БелТА.
"Всё проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому ещё раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут", — заявил Лукашенко в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества. Глава Белоруссии также подчеркнул, что, как только руководство Украины станет неугодным западным коллегам, они выбросят Незалежную на помойку истории.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. В связи с этим ведущая фракция Европарламента потребовала исключить Россию из европейской экономики. А президент США Джо Байден подписал первый указ о санкциях.