Лукашенко призвал украинское руководство отмахнуться от заокеанских хозяев

"Всё проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому ещё раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут", — заявил Лукашенко в ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества. Глава Белоруссии также подчеркнул, что, как только руководство Украины станет неугодным западным коллегам, они выбросят Незалежную на помойку истории.