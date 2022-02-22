Фан-клуб "Йокерита" потребовал от руководства клуба выйти из КХЛ

Фан-клуб финского "Йокерита" потребовал от руководства немедленного выхода команды из состава участников Континентальной хоккейной лиги. По его мнению, продолжение игр нанесёт неисчислимый ущерб репутации всего клуба, "которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена". Сообщение болельщиков опубликовано в Instagram.

Фанаты команды требуют "защитить" клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ.

"Йокерит" — профессиональный хоккейный клуб из города Хельсинки, выступает в лиге восьмой сезон. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года "Йокерит" должен сыграть со "Спартаком".