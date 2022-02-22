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22 февраля, 15:47

В Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом

В Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании Российских вооружённых сил за пределами территории нашей страны. Об этом сообщила во вторник председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. Вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

"В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Владимировича Путина об использовании Вооружённых сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", — сказала она.

Правила новой реальности: Как решение Путина изменило большую геополитическую игру

Правила новой реальности: Как решение Путина изменило большую геополитическую игру

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Согласно текстам указов о признании народных республик, глава российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ. Ранее в Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".

Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Марина Калегина

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Алина Алиесегодня в 15:58

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