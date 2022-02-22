В Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом

В Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании Российских вооружённых сил за пределами территории нашей страны. Об этом сообщила во вторник председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. Вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

"В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Владимировича Путина об использовании Вооружённых сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", — сказала она.