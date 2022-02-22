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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 15:47
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В Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом

В Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании Российских вооружённых сил за пределами территории нашей страны. Об этом сообщила во вторник председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. Вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.

"В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Владимировича Путина об использовании Вооружённых сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", — сказала она.

Как решение Путина изменило большую геополитическую игру
Как решение Путина изменило большую геополитическую игру

Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Согласно текстам указов о признании народных республик, глава российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ. Ранее в Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".

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Обложка © Пресс-служба Совета Федерации

Марина Калегина
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