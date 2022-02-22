В Совфед поступило обращение Путина об использовании ВС за рубежом
В Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".
Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации обращение об использовании Российских вооружённых сил за пределами территории нашей страны. Об этом сообщила во вторник председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. Вопрос будет рассмотрен в открытом режиме.
"В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Владимировича Путина об использовании Вооружённых сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", — сказала она.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Согласно текстам указов о признании народных республик, глава российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ. Ранее в Кремле анонсировали, что решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься "в зависимости от ситуации".
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