ЦИК Туркмении завершила регистрацию кандидатов в президенты
Проректор Нуннаев Хыдыр и председатель комитета этрапа района Сапармырата Туркменбаши Одешов Максат зафиксированы претендентами на пост главы страны.
Вид на Туркменистан. Фото © Сайт президента Туркменистана
ЦИК Туркмении сообщила о регистрации последних двух кандидатов в президенты страны и объявила о завершении процесса. Выборы должны состояться 12 марта.
"Проректор по научной части Туркменского государственного института физической культуры и спорта Нуннаев Хыдыр Какабаевич и председатель комитета этрапа [района] Сапармырата Туркменбаши Демократической партии Туркменистана Одешов Максат Мырадович, выдвинутые инициативными группами граждан, были зарегистрированы кандидатами в президенты Туркменистана. Регистрация кандидатов закончилась", — говорится в опубликованном на сайте ЦИК сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны. Согласно закону, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м. Действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 64-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.