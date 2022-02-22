ЦИК Туркмении завершила регистрацию кандидатов в президенты

ЦИК Туркмении сообщила о регистрации последних двух кандидатов в президенты страны и объявила о завершении процесса. Выборы должны состояться 12 марта.

"Проректор по научной части Туркменского государственного института физической культуры и спорта Нуннаев Хыдыр Какабаевич и председатель комитета этрапа [района] Сапармырата Туркменбаши Демократической партии Туркменистана Одешов Максат Мырадович, выдвинутые инициативными группами граждан, были зарегистрированы кандидатами в президенты Туркменистана. Регистрация кандидатов закончилась", — говорится в опубликованном на сайте ЦИК сообщении.