Путин призвал Киев признать Крым российским и отказаться от НАТО ради отношений с Москвой

Он подчеркнул, что никто под дулом автомата или штыками людей не мог согнать на избирательные участки, они пришли добровольно и нужно уважать их решение.

Путин озвучит условия для урегулирования отношений между Россией и Украиной в долгосрочной перспективе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что необходимо предпринять для реабилитации отношений Москвы и Киева в долгосрочной перспективе. Он предложил Украине "признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму".

"Эти вопросы обсуждали в ходе многочасовых переговоров и встреч с нашими европейскими партнёрами, с американскими. Публично это не звучало, но скажу: вопрос звучит так, что с обеих сторон или со стороны Киева должно произойти так, чтобы ситуация по нашему времени считалась урегулированной. В долгосрочной исторической перспективе. Я эту страшную тайну раскрою. Первое, что необходимо сделать всем, — это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму", — ответил Путин журналистам на соответствующий вопрос.

Кроме того, глава РФ подчеркнул, что никто под дулом автомата или штыками людей не мог согнать на избирательные участки, они пришли добровольно и нужно уважать их решение. Второе условие, которое назвал президент, — Украина должна отказаться от членства в НАТО.

К тому же, по мнению Владимира Путина, можно было решить проблему Донбасса путём переговоров, но это уже неактуально. Он также отметил, что если наши так называемые партнёры будут накачивать сегодняшние киевские власти современным орудием, то это ни к чему хорошему не приведёт.