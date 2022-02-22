Путин: Минских соглашений больше не существует

Минских соглашений больше не существует, но они были убиты задолго до признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил журналистам во вторник президент Владимир Путин.

"Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. И признание этих республик продиктовано тем, что публично руководство Украины начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения. В этом смысле да, конечно, Минские соглашения — их не существует. Чего ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", — сказал он.