Путин: Минских соглашений больше не существует
По словам российского лидера, "Минск-2" был убит ещё до того, как Россия признала независимость республик Донбасса.
Минских соглашений больше не существует, но они были убиты задолго до признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил журналистам во вторник президент Владимир Путин.
"Минские договорённости были убиты ещё задолго до вчерашнего признания республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. И признание этих республик продиктовано тем, что публично руководство Украины начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения. В этом смысле да, конечно, Минские соглашения — их не существует. Чего ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", — сказал он.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Согласно текстам указов о признании народных республик, глава Российского государства поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на территориях ДНР и ЛНР Вооружёнными силами РФ.
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