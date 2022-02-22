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22 февраля, 16:27

Минздрав назвал приоритетные группы пациентов с ковидом для амбулаторного лечения

Также ведомство обновило рекомендации по схемам лечения заразившихся коронавирусом, но переносящих болезнь легко.

Минздрав России выделил приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения из-за стремительного распространения штамма "омикрон". К таким группам могут относиться заболевшие с бессимптомным, лёгким течением болезни или средней тяжести.

"По-прежнему основным подходом к терапии CoViD-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса", — отметили в Минздраве.

Там также обновили типовые схемы оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом или коронавирусом, когда болезнь протекает без осложнений.

Ранее Лайф писал, что в Москве число заболевших коронавирусом уменьшилось в пять раз по сравнению с пиковыми значениями в январе и начале февраля текущего года. А инфекционист Сергей Вознесенский допустил, что пик "омикрона" в России пройден.

Попова анонсировала смягчение ряда ограничений по ковиду из-за особенностей "омикрона"

Попова анонсировала смягчение ряда ограничений по ковиду из-за особенностей "омикрона"

Обложка © Pixabay

Татьяна Миссуми

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