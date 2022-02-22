Минздрав назвал приоритетные группы пациентов с ковидом для амбулаторного лечения

Минздрав России выделил приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения из-за стремительного распространения штамма "омикрон". К таким группам могут относиться заболевшие с бессимптомным, лёгким течением болезни или средней тяжести.

"По-прежнему основным подходом к терапии CoViD-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса", — отметили в Минздраве.