Басурин заявил, что подразделения ДНР сдерживают натиск ВС Украины
Он отметил, что военные не допустят нарушения территориальной целостности республики и причинения страданий мирным жителям.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что подразделения Донецкой Народной Республики сдерживают натиск Вооружённых сил Украины.
"Подразделения Народной милиции сдерживают натиск противника, не допустят нарушения территориальной целостности республики и причинения страданий мирным жителям", — сказал Басурин журналистам.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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