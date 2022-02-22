Учёные впервые просканировали мозг умирающего человека: это похоже на сон или медитацию

Учёные из Китая, Эстонии, Канады и США впервые в мире зафиксировали активность мозга умирающего человека и нашли закономерности, схожие с такими процессами, как сновидения, медитация и воспоминания. Информация об исследовании опубликована в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Примечательно, что открытие сделано совершенно случайно: в больницу попал 87-летний мужчина с эпилепсией и травмой головы из-за падения. Мужчина не выжил, но в распоряжении врачей оказалась 15-минутная запись электроэнцефалограммы. Особое внимание экспертов привлекли первые 30 секунд до и после смерти: на фоне остальных показателей сильно активировался гамма-ритм мозга, который обычно наблюдается при таких процессах, как сновидения, медитация и воспоминания.

Таким образом наблюдения показывают, что мозг может вести скоординированную деятельность даже после того, как сердце перестаёт прокачивать кровь по его сосудам. Но к этому открытию следует относиться с осторожностью, так как выводы исследования опираются на измерение активности мозга одного человека, который страдал эпилепсией. Это означает, что работа его мозга несколько отличается от работы мозга здоровых людей.