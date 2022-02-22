Учёные впервые просканировали мозг умирающего человека: это похоже на сон или медитацию
Открытие сделано случайно, во время записи активности мозговых волн 87-летнего пациента с эпилепсией.
Снимки мозга пациента. Фото © frontiersin.org
Учёные из Китая, Эстонии, Канады и США впервые в мире зафиксировали активность мозга умирающего человека и нашли закономерности, схожие с такими процессами, как сновидения, медитация и воспоминания. Информация об исследовании опубликована в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.
Примечательно, что открытие сделано совершенно случайно: в больницу попал 87-летний мужчина с эпилепсией и травмой головы из-за падения. Мужчина не выжил, но в распоряжении врачей оказалась 15-минутная запись электроэнцефалограммы. Особое внимание экспертов привлекли первые 30 секунд до и после смерти: на фоне остальных показателей сильно активировался гамма-ритм мозга, который обычно наблюдается при таких процессах, как сновидения, медитация и воспоминания.
Таким образом наблюдения показывают, что мозг может вести скоординированную деятельность даже после того, как сердце перестаёт прокачивать кровь по его сосудам. Но к этому открытию следует относиться с осторожностью, так как выводы исследования опираются на измерение активности мозга одного человека, который страдал эпилепсией. Это означает, что работа его мозга несколько отличается от работы мозга здоровых людей.
А учёные из США назвали вейпинг причиной сердечных болезней у подростков. Частое курение электронных сигарет состаривает организм, при этом больший вред эта привычка представляет для представителей мужского пола.