Байден выступит с новым обращением по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA
Спич с актуальной информацией американского лидера запланирован на сегодня на 22:00 по московскому времени.
Президент США Джо Байден выступит в Белом доме с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины и признанию Россией независимости республик Донбасса.
"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", — говорится в обновлённом графике, распространённом Белым домом. Выступление главы государства запланировано на 22:00 мск.
Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Согласно документу, американцам запрещается инвестировать в республики Донбасса, торговать с ними и финансировать их. Также указ позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Но это не всё. Вашингтон также анонсировал дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".