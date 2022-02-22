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Регион
Опубликовано 22 февраля 2022, 16:11
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Байден выступит с новым обращением по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA

Спич с актуальной информацией американского лидера запланирован на сегодня на 22:00 по московскому времени.

Президент США Джо Байден выступит в Белом доме с речью, посвящённой ситуации вокруг Украины и признанию Россией независимости республик Донбасса.

"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", — говорится в обновлённом графике, распространённом Белым домом. Выступление главы государства запланировано на 22:00 мск.

Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Согласно документу, американцам запрещается инвестировать в республики Донбасса, торговать с ними и финансировать их. Также указ позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Но это не всё. Вашингтон также анонсировал дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Байден заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР угрожает нацбезопасности США
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Виктория Чудакова
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