Эксперт Пасечник объяснил, куда Россия направит газ после заморозки "Северного потока – 2"

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с Лайфом рассказал, куда Россия направит объёмы газа после приостановки сертификации "Северного потока – 2".

"Хотя с конца декабря труба полностью была заполнена газом и готова к пуску — что называется, день в день (новый газ, новые объёмы, новая система) — всё, пожалуйста. Но, к сожалению, сертификация затянулась. Теперь её откладывают на неопределённый срок", — сказал аналитик по энергетике.

По его мнению, следует понимать, что любом случае без "Северного потока – 2" цены на голубое топливо будут на стабильно высоком уровне. В этот раз европейцы опустошали местные подземные хранилища газа, теперь же опустошать будет нечего. Эксперт отметил, что их уже нужно заполнять под новый сезон. Практика должна была начаться уже в конце весны, однако теперь стоит вопрос, чем именно заполнять хранилища. Необходимо искать новые объёмы газа, однако неизвестно, будут ли они, считает Пасечник.

При этом собеседник Лайфа отметил заинтересованность в газе в том числе Китая и Азии, в связи с чем может начаться обратный процесс. По его словам, сжиженного природного газа просто уже не будет хватать для Европы, как это было выражено, например, в первой половине года — практически всё контрактовали на Восток.

"Если у них такое желание платить кратно выше, чем можно было бы обходиться, если бы запустили "Северный поток – 2", то пожалуйста. Такова, может быть, их стратегия. Но это очень странная стратегия. Наша стратегия понятная. Мы строим модель в формате "Восток – Запад". Мы не отказываемся от газового рынка Европы, но всё большие объёмы будем стараться направлять на Восток в этих условиях", — сказал эксперт.

Пасечник также подчеркнул, что спрос в Азии существует, причём растущий, в отличие от давно стагнирующего европейского рынка. По его словам, европейцы работают по весьма странной модели. Не все потребители готовы платить такой чек, что подрывает промышленный потенциал Европы.