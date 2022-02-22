Эксперт Пасечник объяснил, куда Россия направит газ после заморозки "Северного потока – 2"
Сейчас, по словам собеседника Лайфа, обретают актуальность слова Алексея Миллера, который ещё много лет назад говорил европейцам: "Не хотите российский газ — он уйдёт на другие рынки".
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в беседе с Лайфом рассказал, куда Россия направит объёмы газа после приостановки сертификации "Северного потока – 2".
"Хотя с конца декабря труба полностью была заполнена газом и готова к пуску — что называется, день в день (новый газ, новые объёмы, новая система) — всё, пожалуйста. Но, к сожалению, сертификация затянулась. Теперь её откладывают на неопределённый срок", — сказал аналитик по энергетике.
По его мнению, следует понимать, что любом случае без "Северного потока – 2" цены на голубое топливо будут на стабильно высоком уровне. В этот раз европейцы опустошали местные подземные хранилища газа, теперь же опустошать будет нечего. Эксперт отметил, что их уже нужно заполнять под новый сезон. Практика должна была начаться уже в конце весны, однако теперь стоит вопрос, чем именно заполнять хранилища. Необходимо искать новые объёмы газа, однако неизвестно, будут ли они, считает Пасечник.
При этом собеседник Лайфа отметил заинтересованность в газе в том числе Китая и Азии, в связи с чем может начаться обратный процесс. По его словам, сжиженного природного газа просто уже не будет хватать для Европы, как это было выражено, например, в первой половине года — практически всё контрактовали на Восток.
"Если у них такое желание платить кратно выше, чем можно было бы обходиться, если бы запустили "Северный поток – 2", то пожалуйста. Такова, может быть, их стратегия. Но это очень странная стратегия. Наша стратегия понятная. Мы строим модель в формате "Восток – Запад". Мы не отказываемся от газового рынка Европы, но всё большие объёмы будем стараться направлять на Восток в этих условиях", — сказал эксперт.
Пасечник также подчеркнул, что спрос в Азии существует, причём растущий, в отличие от давно стагнирующего европейского рынка. По его словам, европейцы работают по весьма странной модели. Не все потребители готовы платить такой чек, что подрывает промышленный потенциал Европы.
"Слова Алексея Миллера ещё много лет назад, который говорил европейцам: "Не хотите российский газ — он уйдёт на другие рынки", — они обретают актуальность", — заключил Пасечник.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", отметив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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