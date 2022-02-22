В Донецке обезвредили украинский дрон со взрывчаткой
Сообщается, что летательный аппарат направлялся на мирный объект конечной автостанции Трудовских.
В Петровском районе Донецка обезврежен беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), который был начинён взрывчаткой, сообщил Первый канал.
"Данный беспилотник нёс на себе 400 грамм взрывчатого устройства. <…> Он направлялся на мирный объект конечной автостанции Трудовских", — заявил собеседник телеканала.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
Обложка © Getty Images / Martin Trabalik / SOPA Images / LightRocket