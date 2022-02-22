Sony представила новый шлем виртуальной реальности PlayStation VR2

Японская компания Sony представила дизайн PlayStation VR, о котором стало известно ещё в начале года. Также вместе с ним продемонстрировали контроллер PlayStation VR2 Sense. Шарообразная форма должна помочь игрокам погрузиться в виртуальный мир с обзором на 360 градусов, отметили разработчики. При этом сам дизайн разрабатывали с оглядкой на PS5.

Как отмечается, создатели девайсов уделили особое внимание их эргономике. Разработчики опирались в основном на положительные отзывы пользователей по поводу первой версии шлема. При этом некоторые функций, в числе которых настройки расположения прицела, остались без изменений.

Также в PS VR 2 можно регулировать линзы, расстояние между ними и не только. Кроме того, благодаря обновлённому дизайну уменьшился вес шлема и улучшилась вентиляция.