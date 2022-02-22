НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 17:32

Американский спецназ покинул территорию Украины

Последней его миссией было сопровождение сотрудников Посольства США в Польшу из Львова.

Американские войска специального назначения покинули Украину. Об этом сообщила в "Твиттере" корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на источник в европейском командовании США.

"Силы спецназначения США покинули Украину. <...> Их последней миссией было сопроводить персонал Посольства США в Польшу прошлой ночью", — написала она.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские дипломаты, работающие в миссии на Украине, будут ночевать в Польше из соображений безопасности, а по утрам ездить на работу во Львов. По его словам, дипломаты "продолжат поддерживать украинский народ и украинское правительство".

Белый дом назвал последние события на Украине началом "вторжения" России

Белый дом назвал последние события на Украине началом "вторжения" России

Обложка © Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1