Россия решила эвакуировать дипломатов с Украины в самое ближайшее время

Это делается с целью защиты их жизни и безопасности после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Персонал российского посольства на Украине будет эвакуирован в самое ближайшее время в целях безопасности. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", — указано в документе.