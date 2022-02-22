Россия решила эвакуировать дипломатов с Украины в самое ближайшее время

Персонал российского посольства на Украине будет эвакуирован в самое ближайшее время ради защиты их жизни. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", — указано в документе.