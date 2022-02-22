Россия решила эвакуировать дипломатов с Украины в самое ближайшее время
Это делается с целью защиты их жизни и безопасности после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Персонал российского посольства на Украине будет эвакуирован в самое ближайшее время в целях безопасности. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", — указано в документе.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
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