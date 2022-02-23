Премьер Японии объявил о санкциях против суверенного долга РФ из-за признания ДНР и ЛНР

Также ограничительные меры коснутся самих республик Донбасса. Рестрикции включают запрет на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР, а также заморозку их активов.

Япония вводит санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, также ограничения затронут и сами ДНР и ЛНР. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик (ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа), а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них, — сказал Кисида на пресс-конференции.

Санкции против России касаются суверенного долга РФ и запрещают выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии. Кисида добавил, что Токио прорабатывает детальное содержание пакета рестрикций. Он может быть дополнен в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметил японский премьер.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.