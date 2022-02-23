Премьер Японии объявил о санкциях против суверенного долга РФ из-за признания ДНР и ЛНР
Также ограничительные меры коснутся самих республик Донбасса. Рестрикции включают запрет на выдачу виз представителям ДНР и ЛНР, а также заморозку их активов.
Япония вводит санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, также ограничения затронут и сами ДНР и ЛНР. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик (ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа), а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них, — сказал Кисида на пресс-конференции.
Санкции против России касаются суверенного долга РФ и запрещают выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии. Кисида добавил, что Токио прорабатывает детальное содержание пакета рестрикций. Он может быть дополнен в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметил японский премьер.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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