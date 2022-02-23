Санкции США ограничивают оборот облигаций ЦБ, ФНБ и Минфина РФ на вторичном рынке
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Фото © ТАСС / AP
Американский Минфин уточнил, что действующие ограничения в отношении суверенного долга России распространяются на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года.
Новые американские санкции против российского суверенного долга затрагивают вторичный рынок облигаций, выпущенных после 1 марта Центробанком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов. Об этом заявило американское Министерство финансов.
"В рамках сегодняшних мер Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило ограничения на операции с российским суверенным долгом, ещё больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства [РФ] задач", — говорится в пресс-релизе.
Американский Минфин уточнил, что новая директива OFAC "распространяет существующие запретительные меры в отношении суверенного долга" на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином.
Напомним, вечером 22 февраля президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".