Санкции США ограничивают оборот облигаций ЦБ, ФНБ и Минфина РФ на вторичном рынке

Американский Минфин уточнил, что действующие ограничения в отношении суверенного долга России распространяются на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года.

Новые американские санкции против российского суверенного долга затрагивают вторичный рынок облигаций, выпущенных после 1 марта Центробанком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов. Об этом заявило американское Министерство финансов.

"В рамках сегодняшних мер Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило ограничения на операции с российским суверенным долгом, ещё больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства [РФ] задач", — говорится в пресс-релизе.

Американский Минфин уточнил, что новая директива OFAC "распространяет существующие запретительные меры в отношении суверенного долга" на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.