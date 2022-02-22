Песков заявил, что в Кремле не смотрели обращение Байдена по Украине
Ранее американский президент объявил о вводе санкций против суверенного долга России в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик.
В Кремле не смотрели обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Не смотрели. У президента идёт рабочее совещание", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".
В своём выступлении Байден объявил о вводе санкций против суверенного долга России, двух банков РФ, в том числе ВЭБ, а также заявил, что Россия якобы начала "вторжение" на Украину и "отрезала" от Незалежной большой кусок, признав ДНР и ЛНР. Кроме того, Байден заявил об укреплении военного присутствия США в странах Прибалтики и рассказал о взаимодействии с Германией над тем, чтобы газопровод "Северный поток – 2" никогда не заработал.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
Обложка ТАСС / Пётр Ковалёв