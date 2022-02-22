Песков заявил, что в Кремле не смотрели обращение Байдена по Украине

В Кремле не смотрели обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет. Не смотрели. У президента идёт рабочее совещание", — сказал Песков в беседе с РИА "Новости".

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.