Байден заявил об укреплении военного присутствия США в странах Прибалтики

Соединённые Штаты укрепят своё военное присутствие в Эстонии, Латвии и Литве. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, посвящённого ситуации вокруг Украины.

"Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещённых в Европе, для укрепления наших балтийских союзников: Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно: это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией", — отметил Байден.