Байден заявил об укреплении военного присутствия США в странах Прибалтики
При этом американский президент утверждает, что Соединённые Штаты не хотят воевать с Россией. По его словам, это "всецело оборонительные шаги".
Соединённые Штаты укрепят своё военное присутствие в Эстонии, Латвии и Литве. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, посвящённого ситуации вокруг Украины.
"Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещённых в Европе, для укрепления наших балтийских союзников: Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно: это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией", — отметил Байден.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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