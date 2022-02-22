Байден заявил, что Россия начала "вторжение" на Украину

"Вчера вечером [президент России Владимир] Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развёрнуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, которые он признал. На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять ещё больше территории силой. Это начало вторжения России на Украину", — заявил Байден на пресс-конференции.