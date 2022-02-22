Байден заявил, что Россия начала "вторжение" на Украину
Американский президент утверждает, что РФ якобы создала "обоснование для того, чтобы занять ещё больше территории силой".
Президент США Джо Байден заявил, что шаги России по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) якобы являются началом "вторжения" на Украину.
"Вчера вечером [президент России Владимир] Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развёрнуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, которые он признал. На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять ещё больше территории силой. Это начало вторжения России на Украину", — заявил Байден на пресс-конференции.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
Решение признать республики Донбасса было непросто, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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