Байден: США вводят санкции против суверенного долга России

Решение об ограничительных мерах вступает в силу во вторник. Кроме того, по словам Байдена, в среду начнут действовать санкции против "российских элит и членов их семей".

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят санкции против суверенного долга России. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвящённой ситуации вокруг Украины.

"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов — ВЭБа и их военного банка. Мы также вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга", — сказал Байден.

При этом он не пояснил, что имел в виду под "военным банком". По словам Байдена, санкции в отношении суверенного долга заключаются в том, что США "отрезают российское правительство от западного финансирования". Решение об ограничительных мерах вступает в силу во вторник. Кроме того, в среду начнут действовать санкции против "российских элит и членов их семей", добавил Байден.