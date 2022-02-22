Байден: США вводят санкции против суверенного долга России
Решение об ограничительных мерах вступает в силу во вторник. Кроме того, по словам Байдена, в среду начнут действовать санкции против "российских элит и членов их семей".
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят санкции против суверенного долга России. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвящённой ситуации вокруг Украины.
"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов — ВЭБа и их военного банка. Мы также вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга", — сказал Байден.
При этом он не пояснил, что имел в виду под "военным банком". По словам Байдена, санкции в отношении суверенного долга заключаются в том, что США "отрезают российское правительство от западного финансирования". Решение об ограничительных мерах вступает в силу во вторник. Кроме того, в среду начнут действовать санкции против "российских элит и членов их семей", добавил Байден.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх физических лиц.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республик, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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