Глава МИД Франции Ле Дриан заявил об отмене встречи с Лавровым в Париже

"Встреча планировалась на пятницу <...> Но нет", — ответил Ле Дриан на вопрос одного из журналистов, может ли состояться встреча в Париже глав МИД двух стран.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.