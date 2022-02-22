Глава МИД Франции Ле Дриан заявил об отмене встречи с Лавровым в Париже
Переговоры должны были состояться 25 февраля. Ранее российский и французский министры пообщались по телефону.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об отмене его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Встреча планировалась на пятницу <...> Но нет", — ответил Ле Дриан на вопрос одного из журналистов, может ли состояться встреча в Париже глав МИД двух стран.
Французский министр добавил, что в понедельник провёл с Лавровым продолжительный телефонный разговор.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
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