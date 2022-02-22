Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не ожидает прекращения транзита газа из РФ в Европу

Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что транзит российского газа через территорию Незалежной будет сохраняться, если не начнутся "активные боевые действия". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий <…> мы не ожидаем прекращения транзита", — отметил он во время брифинга.

Как уточнил Витренко, РФ в данный момент "подошла впритык к тем минимальным объёмам", которые "Газпром" обязан поставлять в ЕС, и если транзит будет снижаться, то это грозит российской стороне штрафными санкциями. Кроме того, глава "Нафтогаза" сообщил об ухудшении ситуации с газоснабжением на подконтрольной Киеву части Донбасса. По словам Витренко, из-за активизации обстрелов повреждён ряд распределительных газопроводов, более 500 домохозяйств и квартир пока остаются без газа.