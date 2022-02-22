Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не ожидает прекращения транзита газа из РФ в Европу
Как отметил Юрий Витренко, поставки российского голубого топлива через Киев будут сохраняться, если не начнётся "полномасштабной войны".
Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что транзит российского газа через территорию Незалежной будет сохраняться, если не начнутся "активные боевые действия". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий <…> мы не ожидаем прекращения транзита", — отметил он во время брифинга.
Как уточнил Витренко, РФ в данный момент "подошла впритык к тем минимальным объёмам", которые "Газпром" обязан поставлять в ЕС, и если транзит будет снижаться, то это грозит российской стороне штрафными санкциями. Кроме того, глава "Нафтогаза" сообщил об ухудшении ситуации с газоснабжением на подконтрольной Киеву части Донбасса. По словам Витренко, из-за активизации обстрелов повреждён ряд распределительных газопроводов, более 500 домохозяйств и квартир пока остаются без газа.
Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", отметив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин