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Опубликовано 22 февраля 2022, 18:36

Боррель приветствует решение Германии по заморозке "Северного потока – 2"

По его словам, это усилит совместный ответ Запада на действия и решения Москвы в отношении Донбасса.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока – 2" из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в Париже по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

"Я приветствую решение Германии, делающее наш ответ ещё более сильным, по остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом много раз просили страны – члены ЕС и США", — подчеркнул Боррель.

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой.


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Обложка © Getty Images / Juan Manuel Serrano Arce / Europa Press

Татьяна Миссуми
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