Боррель приветствует решение Германии по заморозке "Северного потока – 2"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока – 2" из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в Париже по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

"Я приветствую решение Германии, делающее наш ответ ещё более сильным, по остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом много раз просили страны – члены ЕС и США", — подчеркнул Боррель.