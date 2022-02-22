Боррель приветствует решение Германии по заморозке "Северного потока – 2"
По его словам, это усилит совместный ответ Запада на действия и решения Москвы в отношении Донбасса.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока – 2" из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в Париже по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
"Я приветствую решение Германии, делающее наш ответ ещё более сильным, по остановке сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом много раз просили страны – члены ЕС и США", — подчеркнул Боррель.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой.
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