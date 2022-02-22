Боррель приветствует решение Германии по заморозке "Северного потока – 2"

По его словам, это усилит совместный ответ Запада на действия и решения Москвы в отношении Донбасса.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель положительно оценил решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока – 2" из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в Париже по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС.