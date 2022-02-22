Лукашенко поделился планами закупить новейшее вооружение для армии Белоруссии

Минск в ближайшие годы планирует закупить большое количество нового вооружения, в числе которого самолёты Су-30 СМ, ЗРК "Тор-М2", а также прорабатывает вопрос об оснащении белорусских вооружённых сил современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолёты Су-30СМ, десятки вертолётов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", — сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества и вооружённых сил.

Он также добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об оснащении белорусской армии современными зенитными ракетными комплексами С-400 "Триумф". При этом он отметил, что на сегодняшний день армия Белоруссии мобильна, компактна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. По его словам, военнослужащие совершенствуют свою подготовку, осваивая новые методы и способы отражения угроз, в том числе и во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии выстраивается система территориальной обороны, активно развивается оборонный сектор экономики, который объединяет высокотехнологичные производства, включая ракетное. Кроме того, создаются современные средства связи и автоматизации, беспилотная авиация, стрелковое оружие и боеприпасы.