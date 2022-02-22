США могут ограничить поставки своих товаров в Россию из-за признания ДНР и ЛНР
По некоторым данным, речь идёт об электронике, компьютерах, деталях самолётов. При этом окончательное решение ещё не принято.
США задумались над тем, чтобы ограничить России доступ к американским и иностранным товарам после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
"Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация [президента США Джо] Байдена может лишить её широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров: от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолётов", — уточняет издание.
Ранее Лайф писал, что Байден подписал первый указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Согласно документу, американцам запрещается инвестировать в республики Донбасса, торговать с ними и финансировать их. Также указ позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Но это не всё. Вашингтон также анонсировал дополнительные меры "для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".
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