США могут ограничить поставки своих товаров в Россию из-за признания ДНР и ЛНР

По некоторым данным, речь идёт об электронике, компьютерах, деталях самолётов. При этом окончательное решение ещё не принято.

США задумались над тем, чтобы ограничить России доступ к американским и иностранным товарам после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

"Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация [президента США Джо] Байдена может лишить её широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров: от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолётов", — уточняет издание.